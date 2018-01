Bollate diventa la "Città dei bambini e delle bambine", via libera del consiglio comunale

Via libera all'unanimità di voti del consiglio comunale di Bollate, ai progetti legati alla "città dei bambini e delle bambine" presentati dall'assessore Salvatore Leone.

Queste le parole del sindaco Francesco Vassallo: «Una scelta che rinnova le logiche di governo e che dimostra tutto l'interesse dell'amministrazione per le politiche attive e la nostra attenzione alle fasce meno rappresentate della nostra città».

Il progetto, fortemente voluto dall'assessore alla politiche per l'infanzia Salvatore Leone, è il risultato di numerosi tavoli di lavoro che si sono svolti nel corso dello scorso anno e che hanno portato all'approvazione in consiglio comunale, di tre azioni «finalizzate – spiega Leone – a interpretare il mondo con lo sguardo dell'infanzia e dei suoi bisogni. Partiamo dai più piccoli per lavorare e governare per il benessere di tutti».

Ecco quali sono le tre azioni approvate in consiglio: