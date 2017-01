Tenta un furto in un appartamento: sorpreso dal proprietario di casa e arrestato dai carabinieri

Aveva forzato la porta di un appartamento e stava per mettersi «al lavoro» ma è stato sorpreso dal proprietario di casa, e mentre scappava è stato arrestato dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di lunedì in via risorgimento a Bollate. Nei guai un cittadino romeno di 27 anni, accusato di tentato furto aggravato.

Tuttto è iniziato intorno alle 13 quando i carabineri dell'aliquota radiomobile hanno notato il ragazzo che, alla loro vista, ha cercato di scappare. Comportamento insolito che ha dato inizio a un breve inseguimento terminato con il fermo del giovane. Durante gli accertamenti è emerso l'accaduto e per il 27enne sono scattate le manette.

Dichiarato in stato di arresto è stato arrestato e nella giornata di martedì è stato giudicato dal tribunale di Milano.