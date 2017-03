Bus sperimentale tra gli ospedali di Bollate e Garbagnate, 100 utenti nel 1° mese di servizio

A un mese dall'avvio del servizio sperimentale, i numeri della navetta che collega gli ospedali di Bollate e Garbagnate Milanese hanno toccato circa 100 persone.

Il servizio sperimentale di collegamento tra gli ospedali di Bollate e Garbagnate è partito lo scorso 1 febbraio ed è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per aiutare gli spostamenti dei bollatesi che hanno necessità di recarsi al nosocomio di riferimento.

Due doppie corse al giorno (due andata/ritorno), per 5 giorni (da lunedì a venerdì), senza fermate intermedie. Il servizio resterà attivo, in fase sperimentale, per tre mesi e i costi, pari a 9.000 euro, saranno sostenuti interamente dal Comune di Bollate.

Uno sforzo economico importante, ma certamente apprezzato dai cittadini che, per questa fase sperimentale, stanno usufruendo del trasporto completamente gratuito tra i due ospedali.

Al termine del periodo sperimentale si valuterà il gradimento di tale servizio, confrontando anche il numero finale di utenti che lo hanno utilizzato.