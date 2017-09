Per la "Settimana europea dello Sport", tante iniziative dallo sportello "Europa Giovani"

In occasione della "Settimana Europea dello Sport 2017", che si terrà tra sabato 23 e sabato 30 settembre, volta a promuovere la partecipazione sportiva e l'attività fisica nei paesi membri dell'Unione, porte aperte allo sportello "Europa Giovani" con iniziative nuove e gratuite.

Le porte saranno aperte martedì 26 settembre dalle ore 10 alle ore 18 e a spiegare l'iniziativa ci pensa l'assessore alle politiche giovanili ed Europa Vania Bacherini.

Così l'assessore: «Un'altra importante iniziativa del nostro sportello "Europa Giovani" che a breve festeggerà il suo primo anniversario. Ringraziamo le associazioni sportive del territorio che hanno accolto la nostra richiesta, collaborando con noi per realizzare anche a Bollate la "Settimana Europea dello Sport"».

Ma di cosa si tratta? Le iniziative del Comune di Bollate sono promosse dall'assessorato alle politiche giovanili ed Europa, e organizzate in collaborazione con alcune associazioni sportive del territorio, nell'ottica del motto della Commissione Europea: "BeActive". Vediamo nel dettaglio le iniziative.

BeActive and come here: il 26 settembre lo sportello "Europa Giovani" aprirà le porte dalle 10 alle 18, per un nuovo Open Day, finalizzato, come sempre, a far conoscere da vicino i servizi offerti. Nel corso della giornata, inoltre, i cittadini bollatesi (e non) potranno conoscere meglio alcune associazioni sportive del territorio: Lo.ve Dance, NonSoloDanza, CAI Bollate, Gymnasium 97 e Il Cerchio Magico club, attraverso filmati, chiacchiere e materiale illustrativo.

BeActive and take part: dalle 15.30 alle 18.30 la giornata prosegue nello spazio antistante lo sportello "Europa Giovani", con le ballerine delle associazioni Il Cerchio Magico club e Lo.ve Dance che proporranno alcune esibizioni e «mini-lezioni» gratuite aperte a tutti.