Il 25 gennaio "Open Day" dello "Sportello Europa Giovani", porte aperte dalle 10 alle 18

A tre mesi dall’inaugurazione, al via il primo "Open Day" dello "Sportello Europa Giovani" di Bollate. Si terrà Il 25 gennaio con porte aperte dalle 10 alle 18, in piazza Aldo Moro, nella struttura comunale dove precedentemente aveva la propria sede il Credito Bergamasco. All’interno del programma anche un appuntamento sulla mobilità europea.

L’iniziativa è nata dopo un primo incontro esplorativo, il 17 gennaio scorso, con i giovani del territorio, chiamati a sviluppare ed esporre idee e proposte per il 2017.

Da lì il via, mercoledì 25 gennaio, al primo Open day grazie al quale lo Sportello si presenterà alla cittadinanza.

Per interessati e curiosi sarà l'occasione giusta per vedere da vicino i servizi, conoscere le future attività, consultare le principali offerte di lavoro sul territorio, in Italia ed Europa, e tanto altro.

L'assessore allo sportello Europa e alle politiche giovanili Vania Bacherini spiega: «In questi primi mesi, tanti under 35, non solo bollatesi, si sono rivolti allo sportello con richieste e proposte, dimostrando come questo servizio possa diventare un punto di riferimento importante per l'hinterland milanese».

Chiude l'assessore: «Con l’Open day intendiamo allargare ancora di più i nostri confini, facendoci conoscere il più possibile».

In occasione dell'Open Day, inoltre, è stato organizzato anche il primo di diversi appuntamenti su uno dei temi chiave dello Sportello Europa Giovani: la mobilità giovanile in Europa.

Realizzato in collaborazione con lo Sportello Europe Direct di Regione Lombardia, l’appuntamento avrà luogo dalle 15.30 alle 17.30 presso lo Spazio Unico in Piazza A. Moro 1 (locali ex banca), sede dello Sportello Europa Giovani.

Questi i temi che verranno affrontati nell'incontro: la mobilità in Europa, il programma Erasmus plus 2017, la mobilità per studio e tirocinio in ambito universitario, la mobilità VET learners, i tirocini presso le istituzioni europee, lo SVE, gli scambi giovanili, Eures, Il portafoglio Europass e lo strumento EQF per la certificazione.