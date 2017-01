Via Zandonai, 750 piante in arrivo, 4 giorni di piantumazione coi cittadini a febbraio

Si è svolto nei giorni scorsi il quarto incontro di progettazione partecipata relativo alla riforestazione dell’area comunale di Via Zandonai. Erano presenti i Gruppi di Cammino, gli Amici di Castellazzo e i rappresentanti degli abitanti del quartiere, coordinati dai tecnici del Servizio Sostenibilità Ambientale.

Durante l’incontro sono stati definiti tempi e modi dell’intervento di piantumazione di circa 750 essenze tra farnie, aceri campestri, carpini, olmi e ciliegi selvatici, che avverrà in 4 domeniche di febbraio attraverso il coinvolgimento dei cittadini e delle scuole.

Così l'assessore all'ecologia Vania Bacherini: «La messa a dimora delle essenze verrà realizzata da tutti i cittadini che, volontariamente, decideranno di collaborare con il Comune e le associazioni, alla realizzazione del progetto».

Prosegue l'assessore: «Abbiamo previsto anche il coinvolgimento delle scuole, in particolare degli alunni delle primarie di Bollate che il Servizio Sostenibilità Ambientale del Comune coinvolgerà attraverso un prossimo incontro».

Chiude Bacherini: «Verranno invitati i referenti dei singoli istituti scolastici e spiegata l’iniziativa, per poi procedere con l’organizzazione della partecipazione sia degli alunni che delle famiglie alla piantumazione dell’area».

Gli appuntamenti per la messa a dimora delle essenze si svolgeranno nelle quattro domeniche di febbraio: il 5, 12, 19 e 26 (in caso di pioggia l’iniziativa verrà spostata in data comunicata sull’homepage del sito del Comune).

Per il primo incontro di domenica 5 febbraio, il ritrovo per i volontari e le famiglie è previsto alle ore 10, direttamente all’area verde di via Zandonai. Il Comune, tramite la sua partecipata Gaia Servizi, metterà a disposizione le necessarie attrezzature, utili a consentire la messa a dimora delle piante.

Chiunque fosse interessato alla partecipazione deve comunicare la propria adesione al Servizio Sostenibilità Ambientale entro il 25 Gennaio, inviando una email all’indirizzo ambiente@comune.bollate.mi.it, indicando come oggetto: “Adesione volontaria intervento di riforestazione via Zandonai. Domenica 5 febbraio 2017”. Nel corpo della mail vanno specificati: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.