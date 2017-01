Uomo prende a sprangate moglie e suocera: loro scappano dai vicini, che lo fanno arrestare

Un uomo di quarantatré anni, cingalese, è stato arresto martedì sera a Bollate per il reato di maltrattamenti in famiglia.

A dare l’allarme ai carabinieri, prontamente intervenuti, sono state la moglie del quarantatreenne, una connazionale anche lei dello Sri Lanka, e sua madre, una sessantaseienne.

Le due donne, come ormai succedeva da tempo, sono state aggredite e colpite con una spranga dall’uomo, che in passato era arrivato anche a minacciarle con un grosso coltello da cucina.

A evitare che il tutto si trasformasse in tragedia è stata la madre della quarantatreenne, che ha salvato sua figlia e l’ha portata con sé dai vicini di casa, che a loro volta hanno soccorso le vittime e dato l’allarme ai militari.

Gli uomini dell’arma, giunti sul posto, hanno ricostruito che i maltrattamenti andavano avanti da tempo e hanno fatto scattare le manette. La moglie dell’arrestato, ferita in maniera grave, è stata ricoverata alla clinica Mangiagalli di Milano per le contusioni. Meglio è andata a sua madre, anche lei ferita ma in maniera più lieve.

L’uomo, invece, al momento si trova nel carcere di San Vittore.