Picchia la compagna con una spranga e la minaccia: arrestato 43enne violento

Maltrattamenti in famiglia. È l'accusa a cui deve rispondere un uomo di 43 anni, cittadino dello Sri Lanka, arrestato a Baranzate dai carabinieri nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio.

Il fatto. Nei giorni scorsi l'uomo — come riferito dai militari del comando provinciale — avrebbe picchiato la moglie con una spranga e minacciata con un coltello. Dopo essersene andato di casa sarebbe ricomparso davanti al luogo di lavoro della compagna minacciandola. In seguito a questo episodio la donna ha preso coraggio denunciando il fatto ai carabinieri della compagnia di Rho, precisando che i maltrattamenti si protraevano da due anni.

Per lui, già noto alla giustizia, sono scattate le manette. Nella giornata di lunedì il gip del tribunale di Milano ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Accompagnato nel carcere di San Vittore, è in attesa di essere giudicato.