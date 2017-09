Parte nelle scuole il progetto "Keep Calm" Leone: «Esperienza sociale e formativa»

Con l'avvio del nuovo anno scolastico a Bollate sarà proposto nelle scuole secondarie di primo grado un nuovo importante progetto nato dalla collaborazione tra dirigenti scolastici e assessorato alle politiche educative.



Il progetto si chiama "Keep Calm, la scuola che non ti aspetti" (sotto il volantino che spiega il progetto), inizierà nel mese di ottobre e durerà fino alla fine dell’anno scolastico.

Si svolgerà durante tre pomeriggi settimanali, dalle ore 14, con il pranzo al sacco consumato a scuola insieme agli educatori, fino alle ore 18.30 con tante e diverse attività.

«Si tratta - spiega l’assessore alle politiche educative Salvatore Leone - di un’esperienza sociale e formativa innovativa e originale che ha lo scopo della conoscenza reciproca e dell’aggregazione dei ragazzi».

Prosegue Leone: «Offre, inoltre, l’opportunità alle famiglie di avere un aiuto ai loro sforzi quotidiani per conciliare il lavoro con la cura dei figli».

Chiude Leone: «Per fare questo si è pensato di aprire sempre di più le scuole, mettendole a disposizione di studenti e cittadini al di fuori del normale orario scolastico».

Ecco le sedi delle attività: i laboratori artistici, espressivi, motori, musicali, artigianali e manipolativi si svolgeranno nelle scuole medie di via Fratellanza, di via Verdi e di via Coni Zugna, e saranno facilmente raggiungibili tramite un servizio di trasporto gratuito (Girobus) messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

Per partecipare volontariamente e gratuitamente all'intero progetto, o solo a singoli momenti, è necessario iscriversi nella segreteria delle scuole di appartenenza.

Ulteriori comunicazioni saranno consegnate alle famiglie con l’inizio della scuola, ma i genitori che desiderano conoscere meglio il progetto, potranno partecipare all’incontro che si svolgerà venerdì 15 settembre dalle ore 17.30 alle ore 19 presso la biblioteca comunale in piazza Dalla Chiesa.

Durante l'incontro sarà illustrato in modo chiaro e dettagliato l'intero programma di attività e si daranno risposte alle domande e curiosità delle famiglie.

Gallery