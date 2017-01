"Guardaroba amico", a gennaio a Bollate comincia la distribuzione di abiti usati

I cicli sempre più frenetici dell’industria della moda ci portano a sostituire i nostri abiti a un ritmo sempre più incalzante.

Tuttavia, ciò che non viene più utilizzato può essere rimesso in circolo e generare benefici per la collettività. Questo è il fulcro del progetto "Guardaroba Amico" promosso dall’associazione HUMANA People to People ITALIA Onlus, organizzazione umanitaria nata nel 1998 per realizzare progetti di sviluppo nel Sud del Mondo e azioni sociali in Italia.

Il progetto, realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano e la collaborazione dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Bollate, partirà nel mese di gennaio 2017 e durerà 6 mesi.

La realizzazione è possibile anche grazie agli abiti che HUMANA ha raccolto negli anni con i propri contenitori gialli dislocati sul territorio comunale; la generosità dei bollatesi ha quindi avuto effetti non solo nel Sud del Mondo, ma anche sul territorio locale.

In cosa consiste il "Guardaroba Amico"? E' uno spazio di distribuzione gratuita di abiti e accessori usati rivolto alle famiglie e alle persone in situazioni di fragilità socio-economica. I cittadini troveranno quindi capi per uomo, donna e bambino adatti alla stagione in corso proprio come in un vero e proprio negozio.

Ciò che, però, differenzia lo spazio rispetto a uno store d’abbigliamento è l’aspetto solidale: i cittadini, infatti, riceveranno i vestiti senza dover pagare. Il servizio è aperto anche allo scambio e alla partecipazione attiva dei cittadini.

Infatti, per rendere sostenibile il progetto e favorire la lotta allo spreco, tutti i bollatesi potranno portare i propri indumenti e scambiarli con abiti che ritengono più utili, oppure semplicemente donarli.

Il "Guardaroba Amico" sarà aperto da gennaio a giugno a Cascina del Sole, Cassina Nuova e Ospiate nei locali degli ex-consigli di circoscrizione (orario: dalle 10 alle 18). ​Per informazioni (02/9396054 oppure a.distefano@humanaitalia.org.

Calendario delle aperture: