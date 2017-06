Arriva la "Notte Bianca 2017", l’8 luglio e fino alle due di notte spettacoli e festa per tutti

Torna a Bollate, per il secondo anno consecutivo, la "Notte Bianca", edizione 2017. Si terrà dalle ore 18 di sabato 8 luglio alle 2 di notte.

Il palinsesto prevede un ricco programma per grandi e piccini con street food, musica e artisti di strada. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bollate, (assessorati al commercio, marketing territoriale e tempo libero), in collaborazione con l’associazione Abbaialuna onlus, Confcommercio-Associazione territoriale di Bollate e Unione Artigiani della Provincia di Milano-Bollate.

Così l'assessore al commercio e alle attività produttive Marco Marchesini, assieme all'assessore al tempo libero Lucia Albrizio e l'assessore al marketing territoriale Lucia Rocca: «La "Notte Bianca" è stata pensata, fin dallo scorso anno, per vitalizzare e vivacizzare la nostra città, facendo emergere le sue capacità ludiche e la sua disponibilità a creare sinergia tra le tante risorse esistenti, sia in ambito socio-economico che culturale».

Si comincia alle ore 18 e durante tutta la "Notte bianca" 2017 ci saranno spettacoli “di strada”, musica, street-food, punti ristoro, hobbisti, giochi gonfiabili e trenino itinerante per i bambini.

Il trio di assessori conclude: «L'iniziativa è nata anche per stimolare la gente a uscire di casa, per vivere più a fondo Bollate e tutte le attrattive che può offrire a grandi e piccini. E in questa inizio di estate 2017 le attività non sono davvero poche».

Proprio per permettere la "Notte Bianca" la viabilità subirà alcune modifiche durante tutto l'evento. Dalle ore 18 alle ore 2, saranno chiuse al traffico, anche dei residenti, le vie/piazze: Vittorio Veneto, piazza San Francesco, via Madonna Speranza/via Leone XIII, via Cavour, largo Primo Levi e Quasimodo, le vie Roma, Sartirana, Matteotti (sino all’intersezione con via Stazione) e Ambrogio da Bollate.

Senso unico di marcia in direzione via Garibaldi, dalle vie Stazione e Garibaldi sino all’intersezione con via Turati.