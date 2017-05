650 utenti per la navetta tra gli ospedali di Bollate e Garbagnate, servizio prorogato

Tre mesi e mezzo di vita e 654 persone che l'hanno utilizzata. Sono questi i numeri della navetta, il servizio sperimentale di collegamento tra gli ospedali di Bollate e Garbagnate, partito lo scorso 1 febbraio e voluto dall’amministrazione comunale per aiutare gli spostamenti dei bollatesi che hanno necessità di recarsi al nosocomio di riferimento.

Due doppie corse al giorno (due andata/ritorno), per 5 giorni (da lunedì a venerdì), senza fermate intermedie.

Il servizio, in fase sperimentale, era stato pensato per i mesi da febbraio a marzo ma, è stato prorogato dall'amministrazione fino a fine giugno 2017. A costi invariati per il Comune che ha sostenuto un costo iniziale di 9.000 euro.

Ecco il dettaglio delle affluenze secondo quanto comunicato ufficialmente dalla società che gestisce il servizio: febbraio, 214 utenti; marzo, 202 utenti; aprile, 141 utenti; maggio (al 12 del mese) 97 utenti. Totale 654 persone che hanno usato la navetta.

Al termine del periodo sperimentale si valuterà ulteriormente il gradimento di tale servizio, per determinare il suo mantenimento o meno.

Il sindaco Francesco Vassallo commenta: «Visti i numeri di questi primi mesi il servizio è stato prorogato per dare la possibilità ai bollatesi di conoscerlo meglio e utilizzarlo a pieno. A fine giugno faremo il punto con il gestore, per valutare una possibile prosecuzione futura».

Ricordiamo gli orari: