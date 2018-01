A Bollate la raccolta dell'olio alimentare esausto si fa nei supermercati Coop e Tigros

Dal 2018 a Bollate la raccolta dell'olio alimentare esausto si fa nei supermercati. E' partita dal 1 gennaio infatti la raccolta dell'olio alimentare usato domestico in alcuni supermercati di Bollate.

Si tratta di un piccolo gesto che tutti possono fare per dare una mano concreta all’ambiente. L’iniziativa è stata ideata dal servizio di sostenibilità ambientale del Comune di Bollate con Gaia Servizi, la partecipata comunale.

In collaborazione con Coop Lombardia, Tigros e Cooperativa edificatrice bollatese, il servizio di raccolta e conferimento sarà eseguito dalla ditta Meani srl di Bollate.

Dal Comune spiegano: «La raccolta specifica dell'olio che utilizziamo nelle nostre cucine ne consentirà poi la rigenerazione, il recupero e il riutilizzo con ricadute benefiche sull’ambiente. Diventa così possibile trasformare veramente un rifiuto, anche parecchio inquinante, in risorsa per tutta la collettività».

Quale olio usato raccogliere? Vengono raccolti solo gli oli alimentari usati domestici quali: olio vegetale e grassi animali usati per fritture e per la preparazione degli alimenti; olio di conservazione dei cibi in scatola e sott'oli vari (tonno, funghi, carciofini, condimento per riso, etc…); olio e grassi alimentari deteriorati e scaduti (burro, lardo, strutto, margarina).

Invece non potranno essere raccolti in questi punti gli oli di origine minerale, gli oli motore e gli oli lubrificanti.

Dove portare l'olio raccolto? I cittadini potranno portare l’olio alimentare usato, ben chiuso in bottiglie di plastica, negli appositi contenitori posizionati nei seguenti punti raccolta:

Supermercato Coop di via Vespucci 1 Supermercato Trigros di via Verdi 20 Piattaforma ecologica di via Pace 50 I residenti degli immobili della cooperativa edificatrice bollatese “Quartiere Centro” e “Quartiere Caloggio” potranno conferire l’olio raccolto in bottiglie di plastica negli appositi contenitori collocati nelle tredici isole ecologiche condominiali.

Ultima avvertenza: la bottiglia piena non dovrà essere abbandonata all’esterno dell’apposito contenitore di raccolta.