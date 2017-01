Rapinò un ragazzino in Piazzale Lotto a Milano: arrestato dai carabinieri di Bollate

Rapina aggravata. È l'accusa a cui deve rispondere un nomade 20enne a cui i carabinieri della tenenza di Bollate nella giornata di venerdì hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notizia è stata diffusa dai militari del comando provinciale di Milano.

Il 20enne — già a San Vittore per un precedente arresto per maltrattamenti in famiglia — lo scorso 5 ottobre avrebbe rapinato un ragazzino di 16 anni in piazzale Lotto a Milano. Il giovane (residente a Bollate) aveva denunciato ai carabinieri di essere stato avvicinato da un malvivente che, coltello alla mano, gli aveva intimato di consegnargli lo smartphone.

L'accaduto era stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Rho che nei giorni scorsi hanno ristretto la cerchia dei sospettati sino ad arrivare al 20enne. Mostrato in foto al giovane, lo ha riconosciuto come suo rapinatore.