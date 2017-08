Aggiornamento dei lavori sulla Rho-Monza, via IV Novembre si appresta alla riapertura

Con l'arrivo di settembre fa capolino un aggiornamento flash sulla riapertura di via IV Novembre a Bollate (rampa Rho/Monza direzione Novate Milanese), chiusa da luglio 2016.

La società Serravalle ha comunicato che la riapertura di via IV Novembre potrebbe avvenire nel pomeriggio di sabato 2 settembre, salvo buon fine del sopralluogo che le polizie locali di Bollate e Novate Milanese effettueranno nella giornata di venerdì 1 settembre.

In caso di pioggia, come da previsioni per i prossimi giorni, in particolare per venerdì 1 settembre, o di disguidi nel sopralluogo, la riapertura potrà slittare alla prossima settimana e comunque non oltre il 9 settembre.