Riparte il servizio "Pedibus" per i bambini e il Comune cerca i volontari accompagnatori

Ricomincia la scuola, riparte il "Pedibus", il servizio che permette ai bambini di raggiungere il proprio istituto a piedi, accompagnati da un genitore o da un volontario.

Il servizio rappresenta un grande appoggio per le famiglie di Bollate, ma comporta anche un vantaggio per l’intera collettività. Grazie al "Pedibus", infatti, si diminuisce il traffico automobilistico negli orari di punta, migliorando la sicurezza e la salute di tutti.

Per promuovere il "Pedibus", l'assessore alle politiche educative Salvatore Leone si è messo in gioco in prima persona e ha realizzato un video promozionale in due puntate, pubblicato sulle pagine Facebook e YouTube del Comune da lunedì 18 settembre, per convincere i genitori a utilizzare il servizio e per trovare nuovi volontari.

Per ampliare al massimo la fruibilità del "Pedibus" sono stati disegnati diversi itinerari che raggiungono la totalità delle nostre scuole primarie:

LINEA COCCINELLA con destinazione la scuola primaria "Montessori" di via Montessori . Partenza alle ore 8,05 dalla fermata di via Pellico, angolo via Berlinguer; LINEA LIBELLULA con destinazione la scuola primaria "Montessori" di via M. Montessori. Partenza alle ore 8,10 dalla fermata di via Svevo, angolo via Garbiera (parco); LINEA CAVALLETTA con destinazione la scuola " Don Milani" di via Coni Zugna (Cascina del Sole ). Partenza alle ore 8, 10 da via Pellico, angolo via Isonzo; LINEA BRUCO con destinazione il plesso "Don Milani" di via Coni Zugna (Cascina del Sole) con partenza alle ore 8,05 da via Ospitaletto, vicino al Bar Tabacchi; LINEA SCARABEO con destinazione la sede "Masih" di via Como (Cassina Nuova). Partenza alle ore 8, 00 da via Oglio, nel parcheggio del campo; LINEA APE con destinazione la sede "Masih" di via Como (Cassina Nuova). Partenza alle ore 8, 05 da via Praga, angolo via Farini; LINEA LUMACA con destinazione la sede "Marco Polo " di via Galimberti. Partenza alle ore 8, 10 da via Ferraris, angolo via Luino; LINEA FARFALLA con destinazione la sede " Marco Polo " di via Galimberti. Partenza alle ore 8, 05 da via Repubblica, angolo via Attimo; LINEA GRILLO con destinazione il plesso "Rosmini" di via Diaz. Partenza alle ore 8,05 da via Repubblica, angolo via Attimo; LINEA BOMBO con destinazione il plesso "Rosmini" di via Diaz. Partenza alle ore 8,05 da piazza della Resistenza.

Così Leone: ««E' un servizio molto apprezzato, ma la sopravvivenza e l'ampliamento del "Pedibus" dipende anche dalla presenza e dalla disponibilità degli adulti accompagnatori che garantiscano la massima sicurezza alle bambine e ai bambini che hanno scelto di vivere questa gioiosa e motivante esperienza».

Chiude Leone: «Per questo l'amministrazione invita i genitori e i parenti degli alunni a offrire la propria disponibilità, come lodevole forma di volontariato e di impegno civico, a beneficio di tutta la nostra collettività».

L'appello è rivolto anche ai cittadini che abbiano del tempo a disposizione, anche un solo giorno dalle ore 8 alle 8.30, e che vogliano offrire, a titolo gratuito, il proprio contributo per il buon andamento delle cose.

Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione che verrà consegnato a scuola e che dovrà essere restituito ai rispettivi insegnanti. Sarà possibile aderire al progetto anche durante il corso dell'anno scolastico. Per aderire come accompagnatore volontario è possibile dare la disponibilità anche indicandola nel modulo di iscrizione. Per informazioni: ufficio servizi scolastici del Comune di Bollate (telefono 02.35005563).

