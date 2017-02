La pioggia blocca la piantumazione di via Zandonai, tutto rinviato a domenica 12/2

Era tutto pronto per la piantumazione dell'area di via Zandonai (la messa in dimora di 200 piante), ma la pioggia incessante di domenica 5 febbraio ha costretto al rinvio dell'inizio dei lavori (che si terrà quindi domenica 12 febbraio).

In settimana intanto sono comunque partiti i lavori preparatori della riforestazione dell’area comunale. In particolare il 31 gennaio, una delegazione degli esperti che stanno seguendo il progetto, si sono recati nell'area e hanno cominciato a posizionare i primi 200 picchetti che serviranno per piantumare gli alberi.

Erano presenti, accanto ai tecnici del "Servizio Sostenibilità Ambientale" del Comune anche i rappresentanti delle associazioni "Amici di Castellazzo", "Gruppi di cammino", WWF e alcuni cittadini della zona, con il supporto della partecipata Gaia e del Parco delle Groane.

Al momento sono 18 i volontari che hanno dato la loro disponibilità, cui si aggiungeranno i bambini delle scuole.

Chiunque fosse interessato alla partecipazione a uno degli appuntamenti in programma deve comunicare la propria adesione, specificando la data, al "Servizio Sostenibilità Ambientale", inviando una email all’indirizzo ambiente@comune.bollate.mi.it, indicando come oggetto: “Adesione volontaria intervento di riforestazione via Zandonai. Nel corpo della mail vanno specificati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e data di partecipazione.