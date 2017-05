I risultati del voto sul bilancio partecipativo, Rocca e De Ruvo: «Vero e proprio successo»

Sono ufficiali i risultati del voto per i progetti del bilancio partecipativo: a Bollate hanno votato 2.009 persone e ora si conoscono i progetti vincitori.

Per gli organizzatori del primo bilancio partecipativo bollatese, si parla di «successo e di un grande risultato».

Queste le parole dei promotori del progetto, gli assessori Lucia Rocca e Giuseppe de Ruvo: «Ringraziamo i tanti cittadini che hanno partecipato, ma anche i dipendenti comunali che si sono prestati e hanno lavorato con entusiasmo alla buona riuscita di questo innovativo progetto».

Dal voto alla realizzazione delle opere vincitrici: «Ora cominceremo con la programmazione delle opere da realizzare, seguendo la classifica uscita dalle votazioni e tenendo conto delle risorse disponibili per ogni ambito. Quando anche la fase operativa della realizzazione dei progetti proposti sarà partita, siamo sicuri che l'entusiasmo dei cittadini salirà alle stelle».

Poi l'augurio: «E per la prossima edizione del bilancio partecipativo ci sarà ancora maggior adesione e partecipazione».

L'assessore De Ruvo aggiunge: «Il progetto presentato dalle scuole, titolo "Officine Leonardo", si è classificato primo nel suo comparto è primo in assoluto con 933 voti. Aggiudicandosi ben 200.000 euro. Complimenti a tutti per l'impegno dedicato e in particolare ai presidi. Ora viene la parte più bella, la realizzazione dei progetti».

Interviene anche il sindaco Francesco Vassallo che analizza i numeri, che qualche cittadino reputa bassi per l'affluenza: «2000 persone che in una calda e afosa domenica di maggio decidono di contribuire e partecipare alla vita e alle scelte amministrative della propria cittá sono un buon punto di partenza».

Il paragone con i Comuni limitrofi per quanto riguarda l'affluenza è di buon auspicio secondo il primo cittadino: «Altri comuni vicini a Bollate che sono arrivati a un numero maggiore di edizioni (Rho, per esempio, ndr) hanno registrato una partecipazione inferiore alla nostra, sia per la prima edizione che per alcune delle successive».

Vassallo spiega: «Certamente si può fare meglio in termini di partecipazione ma, per essere la prima edizione ed essere stata organizzata in quattro mesi definirla un successo non é per nulla trionfalistico. La partecipazione é fatica e non basta solo annunciarla nei programmi elettorali o nei comunicati stampa ma bisogna praticarla, misurarsi, organizzare e relazionarsi con le persone per renderla concreta. E questo costa tempo e fatica. Vedrete che il prossimo anno sarà piú "partecipato" rispetto a questa prima edizione».