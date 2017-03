Bitumati 2000, dal Comune: «Problema non lasciato nel dimenticatoio, stiamo lavorando»

L'amministrazione comunale di Bollate ha pubblicato le ultime attività effettuate dall’assessore all’ambiente Vania Bacherini, dal sindaco Francesco Vassallo e dai funzionari comunali sullo scottante tema della "Bitumati 2000" di Cassina Nuova.

Così l'amministrazione comunale: «Le riunioni sono state diverse (qui sotto il riepilogo degli incontri, ndr) e hanno previsto la presenza di tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti nel procedimento, che si è rilevato complesso e articolato».

Proseguono dal Comune: «Tutto ciò a dimostrazione di come l’impegno profuso per affrontare le questioni discusse nell’assemblea pubblica che si è tenuta lo scorso mese di febbraio non sono cadute nel dimenticatoio ma, al contrario, sono state affrontate con professionalità e competenza, anche se senza proclami».

Chiude poi così il comunicato: «Perché siamo convinti che amministrare significhi affrontare con serietà le situazioni difficili, ricercando la migliore delle soluzioni possibili».

L'amministrazione precisa inoltre che non è terminato il progetto partecipativo con i cittadini di Cassina Nuova interessati al problema e che, in futuro come in passato, verranno organizzati altri incontri pubblici di informazione e aggiornamento sul tema.

