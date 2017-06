"Sagra delle ciliegie", il 16, 17 e 18 giugno in piazza Aldo Moro musica, giochi e bancarelle

Si terrà dal 16 al 18 giugno la "Sagra delle Ciliegie" organizzata dall'associazione Abbaialuna in collaborazione con Confcommercio di Bollate e con gli assessorati al commercio e al tempo libero del Comune.

In piazza, giochi per i più piccoli, trenino e giostre, bancarelle di hobbisti; teatro e ballo. E soprattutto la vendita della ciliegie a cura del mercato contadino di Bollate.

Focus viabilità: si segnala che, per il corretto svolgimento della manifestazione, le vie Roma e Sartirana (complete) e via Matteotti (parziale, con apertura della corsia in direzione via Garibaldi/Turati), via Cavour e piazza San Francesco resteranno chiuse al traffico.

Il programma prevede per venerdì 16 giugno “Prevost per trii dì”, teatro in piazza Aldo Moro con la Filodrammatica San Martino.

Sabato 17 giugno si terrà invece un ballo in piazza con l'orchestra di Erika Scarpa.

Programma ghiotto per domenica 18 giugno con la "Sagra delle ciliegie" dalle ore 8 alle ore 20. Dalle ore 11 alle 16, “La magia del riciclaggio” per i più piccoli. E in mattinata, la mini marcia non competitiva per bambini e accompagnatori a cura dell'Asilo Maria.

Dalle ore 18 si ricorda l'appuntamento con “L’Agenda Rossa a Bollate”: arrivo del prologo della manifestazione e dei ciclisti da Ivrea e mostra in piazza Aldo Moro “1, 10, 100 agenda rosse… Quale democrazia?” Dalle ore 18:30 concerto #tuttanatrastoria.