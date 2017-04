Per i genitori delle classi prime 3 serate di formazione sull'educazione alimentare

Tre serate di formazione e informazione sulla refezione scolastica e sull'educazione alimentare per i genitori delle classi prime delle scuole primarie bollatesi.

Sono organizzate dall’assessorato alle politiche educative con l’obiettivo di creare consapevolezza sull’importanza della dieta scelta per i nostri figli.

L’iniziativa, che è organizzata in accordo con la società "Serenissima ristorazione", che gestisce le mense scolastiche, e con i dirigenti scolastici del Comune, mira ad approfondire importanti temi: dall'organizzazione del servizio mensa nelle scuole (aspetti amministrativi e procedurali), alle modalità di accesso ai menù speciali, dall'importanza del servizio mensa, con i suoi aspetti educativi, alle scelte consapevoli delle famiglie per un corretto stile di vita alimentare.

Ecco le date: mercoledi 19 aprile ore 18, nella scuola primaria Montessori di via Montessori 10 (per i genitori delle classi prime della scuola Montessori); mercoledi 10 maggio ore 18, nella scuola primaria Rosmini di via Diaz 44 (per i genitori delle classi prime delle scuole Rosmini e Marco Polo); mercoledi 24 maggio ore 18 presso la scuola secondaria Leeopardi di via Brianza 20 (per i genitori delle classi prime delle scuole Don Milani e Masih).

Gli incontri sono aperti anche ai genitori di altre classi, ma appartenenti allo stesso istituto comprensivo scolastico di riferimento.

Saranno presenti l'assessore alle politiche educative e dell'infanzia del Comune di Bollate Salvatore Leone, un referente comunale, un rappresentante della società "Serenissima ristorazione", insegnanti e dirigenti scolastici. Ogni incontro durerà circa un ora e mezza.