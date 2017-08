Iscrizioni ai servizi scolastici, ancora qualche posto per il trasporto e per i pre e post scuola

A due mesi dall'avvio delle iscrizioni ai servizi integrativi scolastici comunali di trasporto scolastico e pre/post scuola, l'assessore Salvatore Leone traccia un secondo bilancio, aggiornato al 28 agosto (qui per leggere il primo di metà luglio). Ecco i numeri.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico sono esauriti tutti i posti per le linee 1 (andata) e 3 (ritorno) delle scuole primarie con l'occupazione di tutti i 90 posti messi a disposizione dell'utenza (45 per la linea 1 e 45 per la linea 3).

Una sola iscrizione è pervenuta per la linea 2 del mezzogiorno (scuola Rosmini di via Diaz) che, allo stato attuale, non verrà attivata salvo nuove iscrizioni prima dell'avvio della scuola.

Per la linea 4 e 5 (andata e ritorno scuola secondaria di primo grado “E. Montale” di via Verdi) sono pervenute rispettivamente 14 iscrizioni (6 per l'andata e 8 per il ritorno) e 3 iscrizioni (1 andata e 2 ritorno). Visti i numeri, la linea 5, salvo nuove iscrizioni prima dell'avvio dell'anno scolastico per almeno 10 persone per corsa, non verrà attivata.

Si comunica inoltre che per le linee 4 e 5, l'ufficio servizi scolastici continuerà a raccogliere le iscrizioni senza chiedere alcun pagamento anticipato, così da poter verificare la possibilità di attivare il servizio.

Per quanto concerne invece i pre-post scuola infanzia e primaria le iscrizioni risultano regolari e in linea con gli anni passati.

L'amministrazione ha risolto da luglio la criticità della scuola dell'infanzia Munari, dove le richieste sono risultate elevate rispetto agli scorsi anni, raddoppiando il numero degli educatori e di conseguenza i posti disponibili per l'utenza. In questo modo sono state pienamente soddisfatte tutte le richieste pervenute del post scuola delle tre scuole dell'infanzia Munari, Collodi e Bachelet.

Come per i precedenti anni scolastici invece risulta insufficiente il numero di iscritti per l'attivazione del pre-scuola nell'infanzia “Munari” e “ Collodi” (1 iscritto per plesso, tutti già avvisati della criticità).

Per quanto concerne invece le scuole primarie, a oggi si conferma l'attivazione di tutti i servizi di pre e post scuola dei 5 plessi presenti sul territorio, con eccezione del post scuola della primaria “Don Milani” che vede un solo iscritto (minimo per l'attivazione: 10 alunni). Anche qui si terrà monitorata la situazione prima di ogni decisione definitiva.

Nel frattempo l'ufficio servizi scolastici sta verificando tutte le posizioni debitorie del servizio mensa; si ricorda che le famiglie non in regola con i pagamenti non potranno usufruire dei servizi di trasporto scolastico e di pre/post scuola, senza prima aver regolarizzato i debiti con l'amministrazione comunale.

Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio servizi scolastici del Comune di Bollate negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il martedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 18), oppure inviare una mail a pubblica.istruzione@comune.bollate.mi.it.