Le scuole riaprono all'insegna della sicurezza, installati d'estate i controsoffitti portanti

E' stata un'estate all'insegna dei lavori nelle scuole di Bollate, con l'obiettivo di mettere in sicurezza i soffitti delle aule. L'amministrazione comunale ha investito oltre 300.000 euro per installare controsoffitti portanti in tutte le aule con plafoni a rischio di caduta dell'intonaco