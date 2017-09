Furbetti dell'incrocio via Milano/Repubblica, esperimento Sirio Red, dal 21/9 il via alle multe

Dalla giornata di mercoledì 13 settembre è iniziata la fase sperimentale di collaudo dell'impianto per la rilevazione delle infrazioni semaforiche "Sirio Red", situato all'intersezione tra via Milano e viale della Repubblica, flusso veicolare in direzione Varese.

Questa sperimentazione, spiegano dagli uffici comunali, è finalizzata soltanto alla verifica del funzionamento dell'apparato di controllo e rilevazione e, pertanto, non verranno fatte le multe ai trasgressori.

Verificato il regolare funzionamento dell'impianto, a partire dalla mezzanotte del 21 settembre, la polizia locale di Bollate procederà alla rilevazione dei veicoli che attraversano l'incrocio con il semaforo rosso e partiranno le sanzioni per i "furbetti" contravventori.

Così l'assessore alla sicurezza Marco Marchesini: «Lo spostamento dell'impianto è stato deciso per contrastare le violazioni nel passaggio con il semaforo rosso sull'asse della Varesina, molto pericoloso. Su questa strada sono frequenti i passaggi con il semaforo rosso, soprattutto a velocità sostenuta e nelle ore notturne».