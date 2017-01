Si presenta all'ospedale con un piede "bucato" da proiettile: "Sparatoria al parchetto"

Un 25enne albanese, insieme a un connazionale di 34 anni, si è presentato la mattina di sabato all'ospedale Sacco con una ferita d'arma da fuoco di piccolo calibro al piede sinistro. L'uomo era dolorante e sanguinava copiosamente.

I sanitari hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Secondo la ricostruzione dei due uomini - entrambi con piccoli precedenti -, mentre si trovavano la stessa notte al parchetto Luther King di Bollate, sono stati immischiati loro malgrado in una lite tra persone che non conoscevano. Hanno assistito a un violento litigio culminato con l'uso delle armi.

Durante questa lite sarebbero stati esplosi dei colpi e l'uomo sarebbe stato accidentalmente colpito al piede. I militari della Compagnia di Rho hanno effettuato immediatamente un sopralluogo al giardino, non rinvenendo niente che comprovi l'avvenuta sparatoria.

I militari ora stanno indagando per accertare la veridicità del fatto. L'uomo non è in pericolo di vita e ne avrà per una decina di giorni. Nella zona non ci sono telecamere a circuito chiuso che possano confermare l'avvenuta sparatoria.