Grande successo per la riforestazione partecipata di via Zandonai, il 19/2 si replica

Un grandissimo successo la piantumazione partecipata dell’area comunale di Via Zandonai che si è tenuta domenica 11 febbraio.

Oltre 200 persone, sia adulti che bambini, hanno piantumato più di 300 alberi invece dei 200 previsti, recuperando quindi il ritardo accumulato dalla domenica precedente in cui aveva piovuto e non si è potuto procedere con i lavori.

Prossimo e ultimo appuntamento, domenica 19 febbraio a partire dalle ore 9, direttamente all’area verde di via Zandonai.

Come per la scorsa domenica, anche il 19 febbraio il Comune, tramite la sua partecipata Gaia Servizi, metterà a disposizione le necessarie attrezzature, utili a consentire la messa a dimora delle piante.

Come sempre, in caso di pioggia l’iniziativa verrà spostata in data comunicata sull’homepage del sito del Comune.

Chiunque fosse interessato alla partecipazione all’ultimo appuntamento in programma, deve comunicare la propria adesione, specificando la data, al "Servizio Sostenibilità Ambientale", inviando una email all’indirizzo ambiente@comune.bollate.mi.it, indicando come oggetto: “Adesione volontaria intervento di riforestazione via Zandonai". Nel corpo della mail vanno specificati: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e data di partecipazione.

Gallery