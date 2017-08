Allarme uova al Fipronil, «quelle utilizzate nelle scuole bollatesi sono sicure e controllate»

In relazione alle recenti notizie presenti sui mezzi di stampa e media nazionali in merito alla presunta presenza e/o utilizzo di sostanze nocive (leggi Fipronil) in alcuni allevamenti, la società Serenissima, interpellata dal Comune di Bollate, ha rilasciato una comunicazione scritta ben precisa che tiene a rasserenare le famiglie bollatesi.

In sostanza nella comunicazione si certifica e conferma che presso gli asili nido comunali, le scuole dell'infanzia statali e comunali, le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio bollatese (nelle quali è presente la società di ristorazione Serenissima), non sono distribuite e/o utilizzate uova o ovo-prodotti coinvolti nell'uso di Fipronil oltre gli usi consentiti dalla legge.

Nella comunicazione si precisa che «Siamo totalmente estranei ai fatti in quanto non ci approviggioniamo da aziende produttori di uova e raccoglitori di uova e centri di imballaggio provenienti dal Belgio o da qualsiasi altro paese coinvolto nell'allerta».

La società Serenissima chiude: «Confermiamo inoltre che allo stato attuale, le uova e gli ovo prodotti a voi forniti provengono da filiere italiane validate e costantemente controllate dal Gruppo Veronesi».