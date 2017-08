Raptus di Vallanzasca, aggredisce e insulta un agente penitenziario

Renato Vallanzasca ha aggredito venerdì mattina, intorno alle 10.30, nel carcere di Milano Bollate, un agente di polizia penitenziaria in servizio nel settore dove i detenuti effettuano i colloqui con i propri familiari chiamato «Area verde». A dare notizia è l'Osapp, Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria, per voce del segretario generale Leo Beneduci.

Vallanzasca ha 67 anni e a partire dagli anni Settanta è stato autore di numerosi sequestri di persona. È stato condannato, complessivamente, a quattro ergastoli e 295 anni di reclusione. Secondo quanto è stato riportato dalle forze dell'ordine, durante un controllo di routine, il detenuto avrebbe inveito contro il poliziotto penitenziario, scagliandogli contro la borsa che aveva con sé e il suo contenuto, colpendo l'agente ad una gamba e insultandolo, dicendogli, secondo le testimonianze, "pezzo di m... ".

L'episodio ha provocato attimi di tensione in un settore ove c'erano familiari e detenuti. L'agente ha dovuto lasciare il servizio per il trauma riportato alla gamba. «Anche nel cosiddetto carcere modello, constatiamo una aggressione in danno di un agente da parte di Vallanzasca - commenta Beneduci - il quale, con la solita spavalderia, ha dato modo di parlare di sé, dimostrando il disprezzo per il lavoro che gli agenti e gli operatori in un istituto devono fare».