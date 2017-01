Vandali in azione nella nuova area di via Madonnina-via Bixio: giochi dei bimbi bruciati

Brutto episodio di vandalismo a Bollate nei giorni scorsi. Nella notte domenica 15 e lunedì 16 gennaio è stato deturpato il nuovo parchetto giochi dedicato ai più piccolini che l'amministrazione comunale ha fatto costruire tra le vie Madonnina e Nino Bixio.

I giochi per i bambini sono stati trovati bruciati per un ennesimo episodio di vandalismo in città che ha mandato su tutte le furie il vice sindaco Alberto Grassi.

Proprio Grassi su Facebook ha scritto alla cittadinanza: «Abbiamo trovato bruciati i giochi (sistemati 3 mesi fa) di via Madonnina-via Bixio. Soldi e tempo che il Comune potrebbe impiegare per altre necessita e segnalazioni».

Infine chiude: «Quando giustamente postate le vostre segnalazioni su Facebook e a volte polemizzate con il Comune ricordatevi anche di questi episodi e che quotidianamente si rincorrono situazioni che potremmo benissimo evitare se prevalesse senso civico da parte di tutti».