“Bollate Young music”, due giorni di rap, dj e vj set tra Cassina Nuova e Cascina del Sole

Si chiama "Bollate Young Music" ed è il nuovo appuntamento musicale per i giovani bollatesi che partirà dalle frazioni.

Prime date sabato 1 e venerdì 7 luglio, rispettivamente a Cassina Nuova (corte Brioschi) e Cascina del Sole (centro sportivo Solese) con un programma di musica rap e non solo, con dj e vj set.

L'iniziativa è ideata e voluta dall'assessore alle politiche giovanili, Vania Bacherini, insieme al consigliere delegato per le politiche giovanili, Riccardo Braga.

Così l'assessore Bacherini: «E' un appuntamento importante che vogliamo riproporre annualmente su tutto il territorio bollatese. L'obiettivo è quello di proporre musica per i giovani e coinvolgerli direttamente nella progettazione delle iniziative».

E ancora: «Inoltre vogliamo far vivere le piazze, i luoghi della città, anche quelli più decentrati. E non per niente cominciamo dalle due frazioni più grandi di Bollate: Cassina Nuova e Cascina del Sole».

Cassina Nuova sarà la protagonista della prima serata musicale, sabato 1 luglio. A partire dalle ore 19, si esibiranno in piazza della corte Brioschi, i giovani talenti emergenti del nostro territorio: Limbo Precario a HanckCN, Beatrice Vanotti e The Clas(s). Chiude un dj set con Dr. Envy.

«Bollate Young Music» prosegue venerdì 7 luglio a Cascina del Sole, dalle ore 18, presso il centro sportivo della Solese Calcio (Via Ospitaletto) dove si ballerà per tutta la sera con Ivan, in un dj e vj set.

Ma il «Bollate Young Music» non finisce qui: Giovani band e cantanti emergenti sono invitati a mandare proposte per creare insieme la line-up dei prossimi eventi targati «BYM» a Bollate Centro.