Ecco gli studenti più bravi di Rho: il comune li premia con quarantaquattro borse di studio

Sono stati premiati nel pomeriggio di giovedì 30 marzo i giovani studenti rhodensi che lo scorso anno si sono distinti tra i banchi di scuola. Il sindaco, Pietro Romano, e l’assessore alla scuola, Valentina Giro, hanno consegnato loro 44 borse di studio.

Due assegni, in base alla tipologia di scuola. I ragazzi delle secondarie di primo grado (le ex scuole medie) hanno ricevuto 250 euro; 400 per i giovani delle scuole superiori. Premiati gli studenti con ottimi risultati, ma non solo: hanno ricevuto un riconoscimento anche coloro che si sono impegnati duramente migliorando sensibilmente il proprio percorso scolastico.

Soddisfatto il primo cittadino Pietro Romano: «Mi complimento con tutti i ragazzi e le ragazze per questo apprezzabile risultato, frutto del loro impegno — ha dichiarato il sindaco —. I complimenti vanno anche alle loro famiglie, che rimangono sempre il principale riferimento e supporto. Come amministrazione diamo molta importanza alla crescita e alla formazione dei nostri cittadini più giovani e le borse di studio costituiscono un punto importante in questa direzione. Negli anni abbiamo inserito anche la valorizzazione di chi si è impegnato nel corso dell’anno scolastico e ha migliorato sensibilmente i suoi risultati, per dare un segnale forte a chi ha voluto intraprendere un percorso scolastico nuovo basato sul maggiore senso di responsabilità».

Di seguito l’elenco degli studenti premiati:

Scuola secondaria di 1° grado

Angelo Villardita

Gabriele Ranieri

Fiorella Antonella Roggiero

Andrij Claudio Santi

Tommaso Pini

Riccardo Di Canito

Manuel Lucarella

Giorgio Civillini

Arianna Save

Sara D’Amico

Mikola Bodnaryuk

Francesco Talarico

Rehana Cukalla

Federico Saitta

Ruirui Zhao

Scuola secondaria di 2° grado

Paola Dell’Atti

Alessia Irco

Francesca Ranieri

Maria Teresa Bianco

Anatoliy Huzynets

Alessandro Franguelli

Giulio Civillini

Gaia Strada

Chiara Calazzo

Matteo Massara

Alessia Loforese

Alessandra Severini

Marco Di Gloria

Alessia Occhiuto

Alisa Frontini

Jacopo Barzon

Gabriella Della Monaca

Gabriel Fazzari

Giulia Sciamanna

Elia Airoldi

Andrea Chiodaroli

Michael Cappelli

Fabio Cubranich

Giulia Rabolini

Malisha Kithmini Petta Deera

Florina Surdu

Andrea Sottocorno

Marco Di Bella

Eleonora Allievi