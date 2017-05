Pregiudicato guida di notte un camion di rifiuti speciali: fermato e denunciato un 59enne

Stava guidando un camion carico di rifiuti speciali in piena notte. Nel cassone "nascondeva" ferro, scarti di materiale elettrico e varie macerie, tutto materiale di cui non ha saputo dire da dove provenisse e dove sarebbe stato scaricato. Per lui è scattata una maximulta di 4mila euro e una denuncia per attività abusiva di smaltimento di rifiuti speciali.

È successo mercoledì a Rho, nei guai un pregiudicato di 59 anni. L'uomo — come riportato in una nota del commissariato di Rho-Pero — è stato fermato in via Cardinal Ferrari da una volante. Non aveva con sé nessuna licenza o autorizzazione al trasporto di rifiuti, non solo: non ha fornito alcune spiegazione plausibile riguardo la provenienza del materiale e tanto meno la destinazione.

Inoltre: il 59enne era già stato indagato per attività non autorizzata di smaltimento rifiuti. «Sono in corso indagini finalizzate ad accertare la provenienza del carico di rifiuti e la destinazione», precisano dagli uffici di via Nazario Sauro.