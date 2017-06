Rottweiler scappano da casa e seminano il panico per le strade di Rho: polizia li ferma

Erano scappati da casa e stavano seminando il panico tra i passanti, ma fortunatamente sono stati fermati prima che potessero azzannare gravemente qualcuno. È successo sabato pomeriggio a Rho. Protagonisti del fatto due grossi rottweiler, bloccati dagli agenti del commissariato di Rho-Pero.

I cani — un maschio e una femmina — sono stati fermati in via Di Dio dopo che una donna era stata aggredita, fortunatamente senza gravi conseguenze. I poliziotti hanno prima delimitato l'area, poi sono riusciti a far salire sulla volante i due grossi cani grazie all'aiuto di acqua e biscotti.

Una volta al commissariato sono stati visitati da un veterinario che grazie al microchip è riuscito a risalire alla proprietaria, una donna di 55 anni. Per lei è scattata una denuncia per abbandono di animali, oltre a una multa da 190 euro.