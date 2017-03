La televisione dell'istituto Cannizzaro di Rho compie dieci anni di attività

Ha compiuto dieci anni CannizzaroTv, la televisione dell'istituto tecnico Stanislao Cannizzaro di Rho. Le programmazioni, infatti, sono iniziate nel febbraio 2007 con la trasmissione «Guardando l'Africa», prodotta interamente dagli studenti.

Negli anni il canale è diventato una vera e propria web tv che documenta con servizi, interviste, video divulgativi eventi, iniziative e problematiche a livello locale, spesso in collaborazione con gli enti, associazioni e altre scuole del territorio. A oggi si contano quasi ducento sessioni di riprese, ventuno trasmissioni tematiche, centododici servizi (per oltre 200 video prodotti) e cinque cortometraggi, in gran parte disponibili sul canale youtube dedicato. Il tutto realizzato da oltre 130 studenti e quindici docenti.

In occasione del decimo anniversario di attività, l’itis Cannizzaro ha organizzato una riflessione sul progetto. Tra questi: la possibilità di partecipare alla registrazione del programma «Le parole della settimana», programma Rai con Massimo Gramellini e Geppi Cucciari. Non solo: la webtv ha lanciato un concorso per per rinnovare il proprio logo. Infine si terrà una festa per celebrare il traguardo, l'appuntamento è per sabato 11 marzo nei locali dell'istituto.