Devasta la casa dei genitori e li picchia perché non gli danno 'la paghetta': arrestato 34enne

Dall'inizio del 2016 aveva cominciato minacciare e maltrattare il padre e la madre quando non gli davano i denaro che chiedeva. Una situazione sopportata nel silenzio familiare per oltre quasi un anno e mezzo, fino alla sera di domenica quando, dopo l'ennesima lite, il ragazzo ha cominciato a devastare l'abitazione dei genitori, un 61enne e una 57enne.

Stanchi, l'uomo e la donna hanno deciso di chiamare i carabinieri per fare arrestare il loro 'amato' figlio, un 34enne. Il violento, un incensurato, è stato portato via in manette dalla Radiomobile della Compagnia di Rho. Era ubriaco e minacciava di morte la coppia, tentando di picchiarli anche davanti ai carabinieri.

Padre e madre hanno poi raccontato ai militari che le violenze andavano avanti da tempo ma che non avevano mai trovato il coraggio di denunciare.