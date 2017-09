Strafatto di coca, perde il controllo dell'auto e si schianta: imprenditore 60enne denunciato

Prima ha sniffato cocaina e si è messo al volante della sua Bmw Serie 4, poi ha perso il controllo mentre percorreva un lungo rettilineo e si è schiantato contro un muro. Risultato? Macchina distrutta e sequestrata, oltre a una denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. È successo nel pomeriggio sul Sempione. Nei guai un imprenditore di 60 anni. Il fatto è stato reso noto dalla polizia locale con una nota.

Si schianta sul Sempione: l'incidente

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai ghisa, stava viaggiando in direzione Legnano quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro la recinzione di un'abitazione all'altezza di Biringhello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della Locale. Il sessantenne ha rifiutato le cure mediche, ma visto l'evidente stato di alterazione psicofisica è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Rho.

Oltre a prestare le cure del caso i sanitari lo hanno sottoposto ai prelievi tossicologici al termine dei quali è emerso che l'uomo aveva fatto uso di cocaina. Immediatamente è scattata le denuncia alla procura della Repubblica di Milano e il sequestro dell'automobile, oltre 40mila euro il suo valore.

Non solo. Sempre nella giornata di sabato gli agenti della polizia locale hanno trovato nel piazzale della stazione ferroviaria una Fiat Punto abbandonata, l'automobile è risultata essere stata rubata a Torino. Per il momento i ladri non sono ancora stati identificati.