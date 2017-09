Sorpresi con ovuli di cocaina in macchina: fermati dalla polizia locale e denunciati

Avevano con loro due ovuli e alcuni grammi di cocaina, sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti. È successo nel pomeriggio di martedì 26 settembre in via Fontanili a Rho, nei guai due giovanissimi.

Tutto è iniziato intorno alle 15 quando la pattuglia della polizia locale ha fermato una Ford Focus con a bordo due ragazzi. È scattato il controllo antidroga e i due sono risultati positivi. Non solo: durante la perquisizione è stata trovata la droga.

Non è il primo caso. Nelle ultime due settimane il personale della Polizia Locale di Rho ha intensificato i controlli e le attività contro il fenomeno dello spaccio e di guida sotto effetto di stupefacenti. Solo nell'ultima settimana sono state sequestrate quattro auto a altrettanti conducenti che guidavano dopo aver assunto stupefacenti.