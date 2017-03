Lavoro, a Villa Burba un incontro tra 30 imprese e aspiranti lavoratori: tutti i dettagli

Una giornata d’incontri tra aspiranti lavoratori e imprese. È quanto ha organizzato Afol in collaborazione con Monster e il Comune di Rho. L'appuntamento è per giovedì 23 marzo a Villa Burba.

Nel progetto sono state coinvolte 30 aziende che incontreranno circa 500 candidati per 100 posti di lavoro disponibili. Si tratta di candidati già selezionati dall’Agenzia di formazione, orientamento e lavoro in base ai curricula e alle offerte di lavoro disponibili, ma c'è spazio anche per le persone non selezionate, basta candidarsi entro lunedì 20 marzo su questo sito. Per loro, infatti, Afol ha pensato ad una serie di laboratori tematici dedicati alla ricerca attiva del lavoro, che include anche la scelta dell’auto imprenditorialità con tutte le indicazioni informative e di orientamento. Altro servizio offerto durante la giornata è il Cv check, ossia la revisione del proprio curriculum da parte di orientatori ed esperti di risorse umane di Afol.

«Il lavoro resta oggi la priorità. — dichiara il Sindaco di Rho Pietro Romano —. Ogni giorno incontriamo persone che si rivolgono al Comune perché hanno perso il loro lavoro ed è veramente difficile poter dare risposta in questo campo. Iniziative come questa, che facilitano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso i canali istituzionali, sono davvero importanti e come Amministrazione non possiamo che sostenerla ed incentivarla».