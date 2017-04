Ecco il concorso che premia i balconi più belli della città: il regolamento e come partecipare

È di nuovo Balconi fioriti a Rho, concorso del municipio che premia i giardini pensili più belli della città. Per partecipare basta compilare un modulo e consegnarlo, con tanto di foto, a Piazza Visconti entro il 31 maggio.

Un concorso che per l'assessore all'arredo urbano Sabina Tavecchia rappresenta «una spinta alla partecipazione attiva dei cittadini per rendere la nostra città più accogliente e bella. Dalla cura del verde del proprio balcone o di un’aiuola nasce e si sviluppa la cultura del rispetto della terra e del territorio in senso lato come luogo da condividere, da valorizzare e di cui avere rispetto».

La premiazione è prevista in occasione del Compleanno del Parco di corso Europa in autunno e prevede per i primi 3 classificati di ogni categoria una targa del Comune di Rho e un bonus floreale spendibile presso i Garden Center e fioristi.



Come partecipare | Regolamento