A caccia dello scatto vincente nel parco dell'Olona a Rho: il concorso fotografico

«Olona, scatto-matto!». È il nome del concorso fotografico organizzato da Legambiente Lombardia, Comune di Rho e Comune di Pregnana nell’ambito del progetto di riqualificazione ambientale “L’Olona entra in città”.

I concorrenti dovranno inviare fotografie scattate nel territorio del parco del Basso Olona rhodense. Il tema di quest’anno è l’agricoltura, ancora presente all’interno e ai confini del Parco. Le opere artistiche dovranno metterne in evidenza il rapporto con la natura e con il territorio. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. I partecipanti potranno presentare al massimo due fotografie.

Il materiale fotografico corredato dalla domanda di partecipazione dovrà essere inviato entro le ore 12 di lunedì 22 maggio 2017 a questo indirizzo di posta elettronica. La premiazione si terrà il 25 giugno 2017 in occasione dell’evento “Mulino Day” al Laghetto Verde di via Trento a Pregnana Milanese. (Qui il regolamento)

«Tra le tante attività che interessano il Plis del Basso Olona, anche l'ottima iniziativa del concorso fotografico.” — affermano Gianluigi Forloni, assessore a Ecologia, ambiente e verde pubblico del comune di Rho e Angelo Bosani, vicesindaco del comune di Pregnana Milanese — “Ha lo scopo di valorizzare il paesaggio, l’ambiente modellato dal fiume e il territorio che lo circonda. Il recupero paesaggistico del Parco ormai in atto da diverso tempo grazie anche finanziamenti di Fondazione Cariplo va di pari passo con lo sviluppo della fruizione stimolata da iniziative come questa».