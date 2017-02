Stretta dei controlli nel piazzale della Stazione: 104 persone controllate in 4 giorni

Centoquattro persone controllate negli ultimi quattro giorni, otto accompagnate per ulteriori accertamenti in commissariato. Gli agenti del 113 di Rho-Pero hanno intensificato i controlli nel piazzale della stazione di Rho e in Corso Garibaldi.

La stretta — come si legge in un comunicato diramato da via Nazario Sauro — è arrivata dopo gli episodi degli ultimi mesi in cui diverse liti sono state sedate con l'intervento del 113. I maggiori controlli, inoltre, servono «per rassicurare maggiormente i cittadini e gli abitanti della zona».