Incendio a Cornaredo, fiamme distruggono il deposito comunale di via dei Mille | Foto

Incendio a Cornaredo nel pomeriggio di mercoledì 26 luglio. Le fiamme sono divampate intorno alle 18.15 all'interno del deposito dell'ufficio tecnico di via Dei Mille.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autobotte e un'autopompa e hanno proceduto a domare le fiamme. Secondo le prime informazioni il rogo ha devastato un camion e una catasta di legna, fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati.

Non sono ancora chiare le cause. L'alta colonna di fumo era ben visibile in tutto il comune alle porte di Milano e ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini.