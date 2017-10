Sorpresi con oltre tremila euro di cocaina in macchina: arrestati tre pregiudicati

Avevano oltre tremila euro in cocaina sotto al tappetino dell'auto, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di lunedì 23 ottobre a Cornaredo, hinterland milanese. Nei guai tre persone: un cittadino irregolare marocchino di 31 anni, un romeno 20enne e una italiana di 40 anni; tutti nullafacenti e con precedenti legati alla droga, precisano in una nota militari della compagnia di Rho.

Tutto è nato come un normale controllo stradale: i militari hanno fermato una Fiat Punto guidata dal cittadino marocchino e sono scattati gli accertamenti. Insospettiti dal loro atteggiamento hanno passato al setaccio anche l'automobile e sotto al tappetino del sedile passeggero anteriore è stata trovata la "bianca": 52 grammi raccolti in un solo sacchetto di cellophane.

Per loro sono scattate le manette: i due uomini sono stati ristretti nelle camere di sicurezza, mentre la 40enne è stata sottoposta ai domiciliari. Nella giornata di martedì saranno giudicati per direttissima dal tribunale di Milano.