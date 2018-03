Crolla il controsoffitto mentre pranzano: 5 persone ferite in un agriturismo milanese

Cinque persone sono rimaste ferite dal crollo improvviso di un controsoffitto in un agriturismo milanese, a Cornaredo. Erano commensali che stavano pranzando. Il fatto è avvenuto domenica.

Tre uomini e 2 donne, dai 38 ai 48 anni, sono stati soccorsi e portati in ospedale a Rho e al San Carlo; non sono in pericolo di vita, anche se hanno riportato ferite e contusioni.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i locali e i carabinieri che indagano sulle cause della rottura.