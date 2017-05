Crollo al cimitero di Lucernate, pezzi di intonaco cadono al suolo: chiuso l'ingresso

Ancora un crollo di intonaco in una struttura pubblica a Rho. Dopo la scuola Manzoni è toccato al cimitero di Lucernate dove nella mattinata di domenica 28 maggio sono caduti alcuni pezzi d’intonaco dal solaio dell’ingresso principale. Fortunatamente il crollo non ha causato alcun ferito e i responsabili della struttura sono intervenuti chiudendo l’ingresso.

Al momento l’accesso al cimitero è garantito da un ingresso laterale che si affaccia al parcheggio. I lavori dovrebbero partire nelle prossime settimane: Servizi cimiteriali di Rho, società che ha la gestione dei cimiteri rhodensi, sta definendo dettagli operativi insieme all’ufficio comunale per l’esecuzione di un intervento risolutivo e per una verifica generale.

“Il cimitero di Lucernate è stato oggetto di diversi interventi di sistemazione anche recentemente, in particolare per risolvere problemi di infiltrazione dalle coperture — spiega in una nota l'assessore aai cimiteri Gianluigi Forloni —. La caduta dei calcinacci avvenuta domenica è conseguenza ancora una volta del meccanismo di sfondellamento ormai noto per eventi simili nelle strutture scolastiche. La messa in sicurezza del soffitto avverrà in tempi brevi e sarà anche l'occasione per una verifica generale delle strutture analoghe in ambito cimiteriale a carico di Scr".