Rho, paura in centro: crolla parte di un condominio, lamiere e calcinacci in strada

Pomeriggio di paura, quello di giovedì, a Rho, teatro di un crollo avvenuto in Galleria Europa, tra via Madonna e via Machiavelli.

Verso le 13.30, per cause ancora in corso di accertamento, il controsoffitto esterno del condominio al civico 98 di via Madonna ha ceduto, collassando su se stesso. In strada sono caduti lamiere e calcinacci, ma fortunatamente in quel momento non passavano auto né pedoni e quindi nessuno è rimasto ferito. A causare il crollo, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere stato il vento forte che sta soffiando da giovedì mattina su Milano e provincia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Rho, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno chiuso al traffico il tratto di strada tra via Madonna e via Goglio.

Al lavoro in Galleria anche i tecnici del Comune, che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per verificare eventuali mancanze e, nel caso, individuare i responsabili.