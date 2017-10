Cinque cuccioli abbandonati in uno scatolone: salvati da due studenti. Ecco come adottarli

Dentro a uno scatolone, vicino a una strada. Avrebbero potuto morire ma sono stati salvati da due studenti che li hanno strappati dalla strada, scaldati e poi li hanno affidati alle cure dei volontari dell'Enpa. È successo nella serata di lunedì 23 ottobre a Rho, hinterland di Milano. Protagonisti del fatto: cinque splendidi cuccioli.

I cagnolini — come riportato in una nota dell'Enpa — erano stati abbandonati all’interno di uno scatolone lungo un viale del rione Pantanedo di Rho. Una volta recuperati, i ragazzi hanno messo una bottiglia di acqua calda per cercare di scaldarli e con i mezzi pubblici si sono recati presso la sede Enpa su consiglio di una loro amica.

I cuccioli sono stati visitati dal veterinario, stanno tutti bene e la loro età può essere stimata intorno ai 15 giorni. Presto saranno trasferiti presso un’altra struttura rifugio per tutto il periodo dello svezzamento, successivamente potranno essere adottati. Per informazioni ci si può rivolgere all'Ente nazionale protezione animali di Milano (qui tutti i contatti).

"Era da un po’ di tempo che non accadeva un episodio simile in Milano — ha dichiarato Ermanno Giudici Presidente Enpa Milano —. Queste situazioni limite devono però aiutarci a riflettere sul perché la sterilizzazione dei cani e dei gatti è così importante, oltre che per la lotta al randagismo, anche per evitare cucciolate di animali di proprietà. E al di là di questo ricordiamo che non bisogna mai prendere una decisione simile che poteva avere conseguenze drammatiche per i cagnolini oltre che penali per chi li ha abbandonati. Ci sono comportamenti più intelligenti e civili da mettere in atto prima di abbandonare degli animali, come contattare strutture che possano consigliare come gestire al meglio la situazione".