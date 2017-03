Piattaforma ecologica: i cittadini potranno entrare con furgoni e mezzi commerciali

Non ci saranno più limitazioni legate al mezzo per i cittadini che si recano nella piattaforma ecologica di via Sesia Rho. Tradotto? Niente più stop a furgoni e furgoncini, ma resta il divieto di accesso a pedoni, biciclette, ciclomotori e moto. Lo ha deciso l'amministrazione comunale in collaborazione con Aser.

Rimangono in vigore tutte le altre limitazioni e i rifiuti devono essere di provenienza domestica con esclusione di quelli a qualsiasi titolo provenienti dall’attività di impresa (ad esempio ditte di trasporto o edili).

«Fino ad ora si consentiva l'accesso ai privati solo con mezzo privato e non commerciale. Questa limitazione — spiega l'assessore Gianluigi Forloni — era stata presa a scopo precauzionale. In realtà la misura adottata poteva effettivamente ridurre la potenzialità del servizio, favorendo abbandoni impropri e provocando le lamentele di chi per necessità (le dimensioni dell'ingombrante) o per comodità si serviva di un mezzo diverso dalla propria auto. Ovviamente verrà mantenuto un controllo per evitare possibili abusi».

Orari di apertura della piattaforma

Da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00