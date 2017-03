Pregiudicata con documenti falsi guida auto senza assicurazione: arrestata dalla locale

Stava guidando una macchina senza assicurazione intestata a un prestanome e aveva con sé solo documenti contraffatti: per lei sono scattate le manette. È successo venerdì sera in corso Europa a Rho, nei guai una cittadina ucraina di 30 anni, pregiudicata.

La donna — come riportato in una nota del comando Savarino — è stata fermata dagli agenti della polizia locale per un controllo dopo che le apparecchiature avevano rilevato che era senza assicurazione. Quando gli agenti le hanno chiesto i documenti ha mostrato patente di guida e la carta d'identità: entrambe rilasciate in Polonia, entrambe contraffatte.

La sua vera identità è emersa durante gli accertamenti al comando di Corso Europa. Per lei sono scattate le manette, accusata di possesso di documenti falsi. Davanti al tribunale di Milano ha patteggiato la pena di un anno di reclusione.