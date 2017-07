Tra le arnie delle api spuntano 13mila euro di hashish: arrestato imprenditore pregiudicato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È l'accusa con cui la polizia ha arrestato G.C., apicoltore di 39 anni con alcuni precedenti. Il motivo? Gli agenti hanno trovato un chilo e seicento grammi di hashish all'interno del suo magazzino. È successo nel pomeriggio di mercoledì, come riportato in una nota diffusa dal commissariato di Rho-Pero.

Rho, nasconde hashish in mezzo alle arnie delle api: arrestato

Un nascondiglio ingegnoso, dato che la droga — divisa in panetti — era nascosta all'interno di una scatola tra le arnie vuote, in uno dei box di casa utilizzato come magazzino. I poliziotti, come riportato in una nota, sono andati a colpo sicuro, perquisendo direttamente la sua abitazione.

Per il 39enne sono scattate le manette: è stato ristretto nelle camere della sicurezza della questura fino all'udienza di convalida. Se la droga avesse raggiunto le piazze di spaccio avrebbe fruttato quasi 13mila euro.